Н. Заварухин — о камбэке с 0:3 с «Металлургом» в плей-офф: были вера, уверенность в себе

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о камбеке в четвёртой игре полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (5:3).

— Вспоминая камбэк в четвёртой игре: хоккеисты говорили, что даже при 0:3 в той игре на скамейке были полностью спокойными. Как вы себя чувствовали?

— Да, скамейка была очень спокойной, даже в регулярном чемпионате таких игр было очень мало. Здесь были и спокойствие, и вера, уверенность в себе. Эта игра запомнится надолго и мне как тренеру, и болельщикам. Очень хорошо сыграли, хотя «Магнитка» добавила, мы строго сыграли в обороне, отдали углы, здорово, что не пропустили потом. Одна из лучших наших игр в плей-офф, наверное, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным читайте на «Чемпионате» завтра, 3 мая, в 8:00 мск.