Главный тренер «Автомобилиста»: Воробьёв играл с переломом челюсти, два парня оперируются

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о травме защитника Кирилла Воробьёва, с которой он играл в плей-офф КХЛ — 2024.

— Вы не хотели говорить про травмы, но все-таки хотелось бы узнать: в каком состоянии Кирилл Воробьёв закончил сезон?

— У него всего много синяков, он играл в маске — у него перелом челюсти был. У ребят переломы есть, связки боковые, плечи, два парня оперируются сейчас. Много моментов, которые не хочется озвучивать, но были болячки, ребята выходили на уколах. В плей-офф ты всё это забываешь и выходишь работать на команду, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным читайте на «Чемпионате» завтра, 3 мая, в 8:00 мск.