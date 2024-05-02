Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Автомобилиста»: Воробьёв играл с переломом челюсти, два парня оперируются

Главный тренер «Автомобилиста»: Воробьёв играл с переломом челюсти, два парня оперируются
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о травме защитника Кирилла Воробьёва, с которой он играл в плей-офф КХЛ — 2024.

— Вы не хотели говорить про травмы, но все-таки хотелось бы узнать: в каком состоянии Кирилл Воробьёв закончил сезон?

— У него всего много синяков, он играл в маске — у него перелом челюсти был. У ребят переломы есть, связки боковые, плечи, два парня оперируются сейчас. Много моментов, которые не хочется озвучивать, но были болячки, ребята выходили на уколах. В плей-офф ты всё это забываешь и выходишь работать на команду, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным читайте на «Чемпионате» завтра, 3 мая, в 8:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android