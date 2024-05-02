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Рашевский: «Динамо» сохраняет костяк, будем реальными претендентами на Кубок Гагарина

Рашевский: «Динамо» сохраняет костяк, будем реальными претендентами на Кубок Гагарина
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился ожиданиями от следующего сезона КХЛ для бело-голубых.

«Конечно, «Динамо» в следующем сезоне будет реальным претендентом на Кубок Гагарина. Костяк у нас остаётся, плюс произойдут точечные усиления. Ничего сильно не поменяется, даже скорее улучшится», — сказал Рашевский в интервью «ВсёПроСпорт».

Напомним, в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги бело-голубые во втором раунде проиграли серию «Трактору» со счётом 0-4 и вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате «Динамо» заняло первое место.

Отметим, ранее спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин рассказал, когда бело-голубые начнут объявлять о переходах новичков.

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