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Финская лига ответила, может ли Пулккинен выступать в местном чемпионате после игры в КХЛ

Финская лига ответила, может ли Пулккинен выступать в местном чемпионате после игры в КХЛ
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Генеральный директор финской СМ-Лииги Микко Пулккинен ответил на вопрос, может ли нападающий Теэму Пулккинен выступать в местном чемпионате после игры в КХЛ за «Куньлунь Ред Стар» в сезоне-2023/2024.

«Клубы нашей лиги являются частными. Лига не может занять определённую позицию по этому вопросу. Клуб, как работодатель, сам принимает решение», — цитирует Микко Пулккинена Mtvuutiset.

Напомним, вчера, 1 мая, Теэму Пулккинен покинул «Куньлунь». Он был единственным финским игроком в КХЛ сезона-2023/2024. В 37 встречах регулярного чемпионата форвард забросил пять шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков.

Ранее Пулккинен в Континентальной хоккейной лиге играл за «Трактор», «Локомотив», московское и минское «Динамо», Всего в Континентальной хоккейной лиге Теэму отыграл 319 матчей, в которых забросил 104 шайбы и сделал 82 голевые передачи с показателем полезности «-11».

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