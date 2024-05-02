Р. Ротенберг рассказал, что нужно сборной Казахстана, чтобы побеждать на чемпионате мира

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг прокомментировал победный матч со сборной Казахстана (1:0) в рамках Большого тура и рассказал, что нужно национальной команде, чтобы побеждать на чемпионате мира в Чехии.

«Очень организованная команда, отличный вратарь, тяжело вскрывать их оборону. Нужно найти решение, чтобы забивать, сидеть в обороне — это хорошо, но, чтобы побеждать на чемпионате мира, нужно забивать. Уверен, что тренерский штаб найдёт решение и покажет свою лучшую игру.

Шансы на выход в плей-офф чемпионате мира? Думаю, что шансы очень большие, сегодня не было ребят из «Металлурга», так что есть кем усилиться, думаю, что они помогут в решении вопроса с заброшенными шайбами», — цитирует Ротенберга Шайба.kz.

Следующие матчи «России 25» в рамках Большого тура:

4 мая – Россия — Беларусь (Астана).

6 мая – Россия — Беларусь (Омск);

9 мая – Россия — Беларусь (Тула);

11 мая – Россия — Беларусь (Минск).