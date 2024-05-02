Главный тренер сборной Казахстана рассказал о минимальном поражении от «России 25»

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев прокомментировал минимальное поражение от «России 25» в рамках Большого тура.

— Играли неплохо, но не забили свои голы. Есть моменты, которые нужно реализовывать, будем над этим работать. А так была неплохая самоотдача, движение, в принципе грубых ошибок не было. Поработаем, будет всё нормально. Были наработки, старались играть более активно. Что-то получалось, что-то нет.

— Почему сегодня не сыграл Максим Мухаметов?

— Не знаю, насколько он будет готов. Пока он не готов быть в игре, он неделю не катался, — приводит слова Мамбеталиева Шайба.kz.

Напомним, в рамках матчей в Астане национальная команда Казахстана сыграет со сборной Беларуси завтра, 3 мая.