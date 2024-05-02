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В «Торпедо» прокомментировали назначение Аверкина новым генменеджером клуба

В «Торпедо» прокомментировали назначение Аверкина новым генменеджером клуба
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Генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал назначение на пост генерального менеджера Вадима Аверкина.

«В первую очередь, хотелось бы поблагодарить за работу Максима Гафурова и пожелать ему успехов на новом месте.

Сегодня мы рады приветствовать в нашей команде нового генерального менеджера Вадима Аверкина. Он известен как специалист с богатым и успешным опытом работы, прекрасно разбирающийся в специфике хоккейных процессов. Немаловажно, что он нижегородец и является воспитанником клуба. На своей новой должности он будет отвечать за комплектование команды КХЛ. Кроме того, как вы уже знаете, в ближайшее время у нас появится фарм-клуб в ВХЛ, где опыт функционера также будет крайне полезен.

Мы рады видеть Вадима Игоревича в нашей команде и желаем ему успехов. Уверены, что он справится со всеми поставленными задачами!", — цитирует Харламова пресс-служба «Торпедо».

Напомним, сегодня, 2 мая, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил, что Максим Гафуров стал заместителем председателя правительства Нижегородской области. Специалист перешёл на новую должность, после того как несколько лет был генеральным менеджером нижегородского «Торпедо».

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