В «Торпедо» прокомментировали назначение Аверкина новым генменеджером клуба

Генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал назначение на пост генерального менеджера Вадима Аверкина.

«В первую очередь, хотелось бы поблагодарить за работу Максима Гафурова и пожелать ему успехов на новом месте.

Сегодня мы рады приветствовать в нашей команде нового генерального менеджера Вадима Аверкина. Он известен как специалист с богатым и успешным опытом работы, прекрасно разбирающийся в специфике хоккейных процессов. Немаловажно, что он нижегородец и является воспитанником клуба. На своей новой должности он будет отвечать за комплектование команды КХЛ. Кроме того, как вы уже знаете, в ближайшее время у нас появится фарм-клуб в ВХЛ, где опыт функционера также будет крайне полезен.

Мы рады видеть Вадима Игоревича в нашей команде и желаем ему успехов. Уверены, что он справится со всеми поставленными задачами!", — цитирует Харламова пресс-служба «Торпедо».

Напомним, сегодня, 2 мая, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил, что Максим Гафуров стал заместителем председателя правительства Нижегородской области. Специалист перешёл на новую должность, после того как несколько лет был генеральным менеджером нижегородского «Торпедо».