Результаты 1/4 финала юношеского чемпионата мира — 2024, полуфинальные пары турнира

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Сегодня, 2 мая, в Финляндии завершились четыре матча 1/4 финала юношеского чемпионата мира. «Чемпионат» предлагает ознакомится с результатами состоявшихся встреч.

В первом матче игрового дня сборная США не испытала проблем во встрече со Швейцарией (4:0).

Сборная Словакии неожиданно обыграла национальную команду Чехии (3:2), которая на групповой стадии впервые в истории проиграла сборной Казахстана.

Хозяева турнира сборная Финляндии в упорном матче уступила команде Швеции (1:2).

Сборная Канады уверенно обыграла национальную команду Латвии с «сухим» счётом 4:0.

По итогам матчей определились полуфинальные пары турнира:

США — Словакия;

Канада — Швеция.

Напомним, данные встречи состоятся 4 мая в финском городе Эспоо. Финал чемпионата пройдёт 5 мая.