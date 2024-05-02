Результаты 1/4 финала юношеского чемпионата мира — 2024, полуфинальные пары турнира
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Сегодня, 2 мая, в Финляндии завершились четыре матча 1/4 финала юношеского чемпионата мира. «Чемпионат» предлагает ознакомится с результатами состоявшихся встреч.
В первом матче игрового дня сборная США не испытала проблем во встрече со Швейцарией (4:0).
U18 ЧМ-2024 . 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 12:00 МСК
США U18
Окончен
4 : 0
Швейцария U18
1:0 Хэгенс (Цимер) – 27:11 (4x4) 2:0 Хамфрис – 35:22 (5x5) 3:0 Цимер (Хэгенс) – 38:03 (5x5) 4:0 Хэгенс – 50:27 (5x5)
Сборная Словакии неожиданно обыграла национальную команду Чехии (3:2), которая на групповой стадии впервые в истории проиграла сборной Казахстана.
U18 ЧМ-2024 . 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 14:45 МСК
Чехия U18
Окончен
2 : 3
Словакия U18
0:1 Томик (Радивоевич, Побежал) – 01:36 (5x4) 1:1 Титльбах (Зелиньский, Бенак) – 07:23 (5x5) 1:2 Маруна (Хован, Шатан) – 34:29 (5x5) 1:3 Маруна – 42:38 (5x5) 2:3 Фибигр (Галвас, Бенак) – 51:02 (5x5)
Хозяева турнира сборная Финляндии в упорном матче уступила команде Швеции (1:2).
U18 ЧМ-2024 . 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 17:00 МСК
Финляндия U18
Окончен
1 : 2
Швеция U18
0:1 Фрей (Стернер, Орстен) – 02:40 (5x5) 1:1 Руохонен (Хемминг, Лопонен) – 29:09 (5x5) 1:2 Берглунд (Фернстрём, Петтерссон) – 36:34 (5x5)
Сборная Канады уверенно обыграла национальную команду Латвии с «сухим» счётом 4:0.
U18 ЧМ-2024 . 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 19:45 МСК
Канада U18
Окончен
4 : 0
Латвия U18
1:0 Массе (Маккенна, Игинла) – 05:08 (5x4) 2:0 Ричи (Игинла, Брунике) – 12:12 (5x5) 3:0 Мартон (Денуайе, Брунике) – 52:47 (5x5) 4:0 Лучанко – 59:00 (en)
По итогам матчей определились полуфинальные пары турнира:
США — Словакия;
Канада — Швеция.
Напомним, данные встречи состоятся 4 мая в финском городе Эспоо. Финал чемпионата пройдёт 5 мая.
Комментарии
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