Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вадим Аверкин рассказал о своём назначении на пост генменеджера «Торпедо»

Вадим Аверкин рассказал о своём назначении на пост генменеджера «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Новый генеральный менеджер «Торпедо» Вадим Аверкин рассказал о своём назначении на данный пост.

«Всё произошло очень быстро, поэтому до конца я ещё не осознал все те эмоции, которые испытываю. Конечно, безгранично рад возвращению в «Торпедо». Я давно об этом мечтал. Ведь это клуб, который меня воспитал, и город, в котором я живу. Но, повторюсь, до конца всего ещё не осознал.

Стиль «Торпедо» очень нравится болельщикам, всегда приятно смотреть на атакующий хоккей с большим количеством заброшенных шайб. Особенно когда этот хоккей приносит положительный результат. Уверен, что при близком знакомстве с Игорем Ларионовым я быстро смогу понять, какие игроки нам требуются. Плюс, не сомневаюсь в том, что и у клуба были свои наработки к открытию трансферного окна. Всё это нам предстоит обсудить в самое ближайшее время», — цитирует Аверкина пресс-служба «Торпедо».

Напомним, сегодня, 2 мая, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил, что Максим Гафуров стал заместителем председателя правительства Нижегородской области. Специалист перешёл на новую должность, после того как несколько лет был генеральным менеджером нижегородского «Торпедо».

Материалы по теме
В «Торпедо» прокомментировали назначение Аверкина новым генменеджером клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android