Вадим Аверкин рассказал о своём назначении на пост генменеджера «Торпедо»

Новый генеральный менеджер «Торпедо» Вадим Аверкин рассказал о своём назначении на данный пост.

«Всё произошло очень быстро, поэтому до конца я ещё не осознал все те эмоции, которые испытываю. Конечно, безгранично рад возвращению в «Торпедо». Я давно об этом мечтал. Ведь это клуб, который меня воспитал, и город, в котором я живу. Но, повторюсь, до конца всего ещё не осознал.

Стиль «Торпедо» очень нравится болельщикам, всегда приятно смотреть на атакующий хоккей с большим количеством заброшенных шайб. Особенно когда этот хоккей приносит положительный результат. Уверен, что при близком знакомстве с Игорем Ларионовым я быстро смогу понять, какие игроки нам требуются. Плюс, не сомневаюсь в том, что и у клуба были свои наработки к открытию трансферного окна. Всё это нам предстоит обсудить в самое ближайшее время», — цитирует Аверкина пресс-служба «Торпедо».

Напомним, сегодня, 2 мая, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил, что Максим Гафуров стал заместителем председателя правительства Нижегородской области. Специалист перешёл на новую должность, после того как несколько лет был генеральным менеджером нижегородского «Торпедо».