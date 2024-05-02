Министр туризма и спорта Казахстана: нам по силам попасть в плей-офф чемпионата мира

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ермек Маржикпаев прокомментировал матч национальной команды с «Россией 25» (0:1) и поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2024 в Чехии.

— Матч в рамках турнира прошёл в хорошей атмосфере. Наша национальная сборная получает неоценимую игровую практику перед чемпионатом мира, где уже 11 мая мы стартуем в матче против сборной Франции.

— Какие ожидания от чемпионата мира?

— Группа В чемпионата мира нам по силам, и уверен, что при должном отношении команды к каждому матчу турнира мы должны попасть в четвёрку группы и побороться в матчах плей-офф, — цитирует Маржикпаева Шайба.kz.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.