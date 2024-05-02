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Гребёнкин отправился в Северную Америку, выложив фото из самолёта

Гребёнкин отправился в Северную Америку, выложив фото из самолёта
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Гребёнкин отправился в Северную Америку, выложив фото из бизнес-класса самолёта. Форвард опубликовал фото на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Гребёнкина в социальной сети

27 апреля стало известно, что «Металлург» расторг контракт с форвардом, так как тот принял решение продолжить карьеру в НХЛ. При этом права на игрока в Континентальной хоккейной лиге остались у «Магнитки». Гребёнкин был выбран канадским клубом на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 135-м номером.

Напомним, в прошедшем сезоне 20-летний хоккеист сыграл 90 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 46 очков.

Ранее Гребёнкин рассказал о том, почему решил подписать контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», а не оставаться в КХЛ в «Металлурге».

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