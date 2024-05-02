Третьяк встретился с президентом Казахстана Токаевым

2 мая в Астане стартовал Большой тур – серия матчей сборной «Россия 25» в городах Казахстана, России и Белоруссии. В рамках визита в Астану трёхкратный олимпийский чемпион и легендарный вратарь Владислав Третьяк был принят президентом Республики Казахстан. Во время личной встречи Касым-Жомарт Токаев и Владислав Третьяк обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере развития хоккея, сообщает официальный сайт ФХР.

Фото: ФХР

Фото: ФХР

«Владимир Владимирович Путин всегда подчёркивает, что отношения между нашими странами – по-настоящему братские. И я рад, что у нас есть возможность подкреплять особую близость России и Казахстана совместной работой в сфере хоккея. У ФХР прекрасные отношения с казахстанской федерацией, мы дружим и постоянно расширяем область нашего сотрудничества.

Во время текущего визита сборной России в Астану тренеры нашей команды провели специальные занятия для юных казахстанских игроков, познакомили их с особенностями работы по методикам «Красной Машины». А я лично провёл мастер-класс для вратарей, поделился личным опытом спортивной и психологической подготовки. Уверен, что наше сотрудничество в этой области приведёт к появлению новых звёздочек, которые также будут прославлять свою страну и блистать в своих командах, помогая им добиваться побед», — цитирует Третьяка сайт ФХР.