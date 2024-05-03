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Главный тренер «Автомобилиста» объяснил тактику команды в серии со СКА

Главный тренер «Автомобилиста» объяснил тактику команды в серии со СКА
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о тактике уральского клуба в серии Кубка Гагарина со СКА (4-1).

— Мы знаем, что СКА — бегущая агрессивная команда с возможностью ротировать целые пятёрки. На что делали акцент в игре с ними?

— Знали, что у соперника много звеньев, он сможет выпускать свежих игроков. Считаю, очень хорошо разобрали по игрокам, кто что может, плодотворную работу провёл тренерский штаб. Под каждого нападающего старались выпустить своего игрока, который мог бы сыграть против него получше. В домашних играх это получалось лучше, на выезде нет. Плюс гибкая игра, могли сыграть и в прессинге, и от обороны, контратаки стали нашим хорошим оружием.

Самое главное — хорошее меньшинство, залог успеха. Это сами ребята понимали, на лавке говорили: «У нас лучшее в лиге меньшинство, давайте выстоим, не пропустим». Такие эмоции — показатель того, что ребята верили, и эта вера помогает, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным читайте на «Чемпионате»:
«Брат-1 и Брат-2 в одной команде? Было бы здорово!» Интервью с тренером-открытием КХЛ
Эксклюзив
«Брат-1 и Брат-2 в одной команде? Было бы здорово!» Интервью с тренером-открытием КХЛ
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