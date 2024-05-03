Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Заварухин — об игре через день после теракта в «Крокусе»: надо было отвлечь людей хоккеем

Заварухин — об игре через день после теракта в «Крокусе»: надо было отвлечь людей хоккеем
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал об игре со СКА в рамках серии плей-офф КХЛ через день после теракта в «Крокус Сити Холле».

— Наверное, самый тяжёлый момент плей-офф — игра на следующий день после теракта в «Крокусе». Как выходили на ту игру, где на арене была тишина, а вокруг неё оцепление?

— Первые слова, которые я сказал ребятам — мы играем для болельщиков, для страны. Это тяжёлый день для всех нас, но мы должна сменить краску. Лига сказала нам играть, и мы пошли играть — если бы перенесли, мы бы играли в другой день. Надо было отвлечь людей в стране и городе хоккеем. Атмосфера была не очень приятной, но хорошо, что болельщики пришли, и хотя мы сыграли не очень хорошо, радовались этому хоккею, отвлеклись от проблем, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным читайте на «Чемпионате»:
«Брат-1 и Брат-2 в одной команде? Было бы здорово!» Интервью с тренером-открытием КХЛ
Эксклюзив
«Брат-1 и Брат-2 в одной команде? Было бы здорово!» Интервью с тренером-открытием КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android