Заварухин — об игре через день после теракта в «Крокусе»: надо было отвлечь людей хоккеем

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал об игре со СКА в рамках серии плей-офф КХЛ через день после теракта в «Крокус Сити Холле».

— Наверное, самый тяжёлый момент плей-офф — игра на следующий день после теракта в «Крокусе». Как выходили на ту игру, где на арене была тишина, а вокруг неё оцепление?

— Первые слова, которые я сказал ребятам — мы играем для болельщиков, для страны. Это тяжёлый день для всех нас, но мы должна сменить краску. Лига сказала нам играть, и мы пошли играть — если бы перенесли, мы бы играли в другой день. Надо было отвлечь людей в стране и городе хоккеем. Атмосфера была не очень приятной, но хорошо, что болельщики пришли, и хотя мы сыграли не очень хорошо, радовались этому хоккею, отвлеклись от проблем, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.