«Человек из КХЛ спросил, когда будет «Брат-3». Н. Заварухин — о роликах в стиле «Брат-2»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о создании роликов пресс-службы клуба по мотивам фильма «Брат-2» вместе со своим двоюродным братом Алексеем, наставником «Трактора».

— Как согласились принять участие в съёмках роликов по мотивам «Брата-2»?

— Мы играем для зрителей, работаем для зрителей. Брат позвонил, сказал, что есть такое предложение. Всем понравилось, мне один уважаемый человек из КХЛ сказал: я уже устал смотреть эти ролики, «Брат-3» будет? (смеётся). Значит, зацепило! Я сам фильм пересматривал много раз, мне нравится, и песни Ирины Салтыковой тоже нравятся.

— Как думаете, не доведётся ли вам в одном штабе поработать?

— Здорово было бы: «Брат-1» и «Брат-2» в одной команде! (смеётся), — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.