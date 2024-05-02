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Скотт Уилсон подпишет однолетний контракт с «Металлургом»

Скотт Уилсон подпишет однолетний контракт с «Металлургом»
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Как стало известно «Чемпионату», 32-летний канадский нападающий Скотт Уилсон подпишет однолетний контракт с «Металлургом».

В прошлом сезоне форвард сыграл за «Витязь» 38 матчей, в которых забросил 20 шайб и отдал 10 результативных передач. В сезоне-2022/2023 КХЛ Уилсон провёл 66 матчей, в которых набрал 39 очков — забросил 20 шайб и отдал 19 результативных передач. Канадец в том сезоне разделил первое место в списке бомбардиров «Витязя».

Напомним, в минувшем сезоне «Витязь» занял последнее место в итоговой таблице КХЛ. По итогам сезона команду покинул главный тренер Дмитрий Рябыкин. Накануне, 1 мая, стало известно, что новым главным тренером подмосковского клуба стал Павел Десятков, который ранее работал в «Ладе».

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