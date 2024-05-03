«Нельзя было давать им контролировать шайбу». Заварухин — об игре против звёзд СКА

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал об игре против звёзд СКА в серии Кубка Гагарина с армейским клубом.

— Против СКА казалось, что позиционные атаки соперника для «Автомобилиста» как открытая книга: как будто знали, куда пойдёт пас, откуда будет бросок.

— Мы готовимся к сопернику, смотрим, как может сыграть команда в атаке. Мы отдали углы СКА, больше они владели шайбой там, а с пятака не было такой опасности. Опять же — Аликин сыграл здорово.

— Если брать именно персоналий — как закрыли тех же Толчинского и Грицюка, например?

— Нельзя было давать им контролировать шайбу, требовалось ближе играть к ним, чтобы они не могли развивать свои лучшие качества — скорость, бросок. Постоянно клюшку в стык, блокировали броски, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.