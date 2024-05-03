Заварухин — о сокращении игрового времени Широкова: говорили ему готовиться к плей-офф

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о причинах сокращения игрового времени нападающего Сергея Широкова в регулярном сезоне.

— Что в первой половине сезона произошло с Сергеем Широковым? Во время домашнего матча с «Витязем» он возмущался на скамейке.

— Это к нему скорее вопрос. Где-то не получалось у него, не мог свои моменты забить «5 на 4». Не было уверенности, я говорил с ним. Более конкретно он сам скажет, думаю.

— Как он воспринял ротацию и периодические попадания в четвёртое звено?

— Мы с тренерским штабом видели, что хоккей стал быстрее. Поговорили с ним, сказали, что где-то будет пауза, будет ротация, меньше игрового времени — готовься, ты нам нужен в плей-офф, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.