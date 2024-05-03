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Главный тренер «Автомобилиста»: Голышев — кумир местного хоккея, его ставят в пример

Главный тренер «Автомобилиста»: Голышев — кумир местного хоккея, его ставят в пример
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил влияние нападающего Анатолия Голышева на игру уральского клуба.

— Лучший сезон Голышева был восемь лет назад, в этой регулярке 10 голов. Не было ощущения, что он стагнирует?

— Я с ним разговаривал, когда он вернулся, и в этом году говорил, что ждём от него большего, что он может лучше играть. Он доказал всё в плей-офф, он был лидером, надеюсь, что и дальше он будет с нами, будет показывать такие же игры, как в Кубке Гагарина. Возможно, до этого ему мешали небольшие травмы, сам от себя должен требовать больше. Надеюсь, что он это понимает, люди ходят смотреть на него, он кумир екатеринбургского хоккея, которого ставят в пример. У него есть всё, чтобы быть лидером в следующем сезоне, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным читайте на «Чемпионате»:
«Брат-1 и Брат-2 в одной команде? Было бы здорово!» Интервью с тренером-открытием КХЛ
Эксклюзив
«Брат-1 и Брат-2 в одной команде? Было бы здорово!» Интервью с тренером-открытием КХЛ
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