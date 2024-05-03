«Мы были замедленными». Заварухин — о поражении «Автомобилиста» в седьмой игре полуфинала

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о поражении в седьмой игре полуфинала Кубка Гагарина — 2024 от «Металлурга» (2:3).

— «Металлург» тоже был бегущей, да ещё и техничной командой. На что ставили против них?

— Просили ребят укоротить смены. «Ак Барс» и СКА не двигались так, как это делала «Магнитка» все три периода, очень быстрые нападающие, надо было нам более жёстче играть против них, этого не хватило. В седьмой игре был не очень хороший первый период, он повлиял на исход матча, наши пропущенные голы не совсем плей-оффные, они повлияли на судьбу матча и серии.

— Сейчас понимаете, чего не хватило в седьмой игре? Показалось, что очень пассивно вышли на неё.

— Да, скованность ощущалась в первом периоде. Психология давит, если ты психологически напряжён, то и ноги не бегут. С утра команда на раскатке выглядела очень здорово, правда. Мы выглядели словно замедленными на старте матча, соперник выглядел быстрее. Потом мы выравняли игру, но не хватило нам этого периода. А так парни выходили, бились, вопросов нет, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.