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Единственный раз «Торонто» побеждал «Бостон» в седьмом матче серии плей-офф 65 лет назад

Единственный раз «Торонто» побеждал «Бостон» в седьмом матче серии плей-офф 65 лет назад
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Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Команды играли на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и сравняли счёт в серии — 3-3.

Таким образом, судьба серии решится в седьмом матче, что в истории противостояния этих команд в плей-офф прежде случалось уже пять раз, в том числе дважды за последние шесть лет. В активе «Бостона» подавляющее преимущество по победам в седьмых матчах — 4-1.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 7-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мишки» забирали серию у «Торонто» в седьмых матчах в 1941, 2013, 2018 и 2019 годах. В свою очередь, «Торонто» единственный раз побеждал «Бостон» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ уже 65 лет назад — в 1959 году.

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