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Главный тренер «Бостона»: Пастрняк должен стать лучше

Главный тренер «Бостона»: Пастрняк должен стать лучше
Давид Пастрняк
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Главный тренер «Бостон Брюинз» Джон Монтгомери после поражения в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:2, 3-3) не стал защищать чешского форварда своей команды Давида Пастрняка, который проводит не самую удачную серию.

«Ваши лучшие игроки должны быть лучшими игроками в это время. Их усилия невероятны, но необходимо совершать важные действия в важные моменты. Маршан делал это в серии, а Пасте надо стать лучше», — сказал Монтгомери на пресс-конференции.

В этом плей-офф 27-летний чех принял участие в шести матчах, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. При этом в двух последних матчах Давид не набрал ни одного очка, а сегодня ещё и заработал четыре минуты штрафного времени.

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