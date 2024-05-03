«Мы сыграли две седьмые игры». Тренер «Торонто» Киф — о камбэке с 1-3 в серии с «Бостоном»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал победу в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (2:1) и рассказал о камбэке с 1-3 в противостоянии.

«На мой взгляд, мы сыграли две седьмые игры. В конце концов, всё, что мы заработали, — это ещё одна игра в расписании. Как бы приятно это ни было и как бы мы ни гордились командой за усилия, которые они приложили, всё, что мы заработали — ещё одну игру. Мы отправимся в Бостон, и всё будет равным с точки зрения того, что обеим командам грозит вылет», — цитирует Кифа официальный сайт НХЛ.

Заключительный матч серии состоится в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Встреча состоится 5 мая, начало — в 3:00 по московскому времени.

«Бостон» завершил регулярный чемпионат НХЛ на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 109 очками. «Торонто» расположился на пятой строчке Востока, в активе команды 102 балла.