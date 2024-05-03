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Главный тренер сборной Казахстана назвал основную задачу команды на чемпионате мира

Главный тренер сборной Казахстана назвал основную задачу команды на чемпионате мира
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Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате мира.

«Задача на турнир? В первую очередь это сохранение прописки в элите. А там будет видно, если сыграем лучше. Ребята выросли на год, кто-то играл в других клубах. Они однозначно усилят команду, просто мы стараемся вводить в состав молодых ребят, чтобы они получали опыт. В этом году игроки возмужали: многие, кто в прошлом году играл в первый раз на чемпионате мира, будут выглядеть лучше. Даже видно, что они поувереннее выглядели. Мы надеемся, что и вратари у нас будут в полной готовности», — цитирует Мамбеталиева ТАСС.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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