Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В тренерском штабе «Авангарда» произошли изменения

В тренерском штабе «Авангарда» произошли изменения
Аудио-версия:
Комментарии

Омский «Авангард» объявил об изменениях в тренерском штабе.

Тренером по работе с вратарями назначен Алексей Жигарев, работавший в прошлом сезоне в «Амуре». С ним заключён контракт на два года.

Контракт на один год заключён с тренером-видеооператором Андреем Цайслером, перешедшим в главную команду из «Омских Крыльев». Олега Новицкого клуб благодарит за работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

Также продлены контракты сроком на два года каждый:

Андрей Подконицки, старший тренер;
Вячеслав Макрицкий, тренер по физической подготовке;
Алексей Селивёрстов, ассистент тренера по физической подготовке.

«Авангард» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф омский клуб в первом раунде в серии из пяти матчей обыграл тольяттинскую «Ладу». Во втором раунде «Авангард» уступил «Локомотиву» в семи матчах.

Материалы по теме
Защитник Даррен Диц перешёл из ЦСКА в «Авангард»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android