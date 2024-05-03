21-летний защитник перешёл из «Сокола» в «Ладу» в результате обмена

Хоккейные клубы «Лада» и «Сокол» совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили спортивные права на Егора Морозова в обмен на денежную компенсацию, и в скором времени заключат с 21-летним защитником двусторонний контракт сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В составе красноярцев Егор прошлой весной стал серебряным призёром ВХЛ, а минувший сезон-2023/2024 оказался для него самым результативным в карьере – сыграв в общей сложности 66 матчей, защитник набрал 35 (12+23) очков при показателе полезности «+13». Всего во Всероссийской хоккейной лиге Морозов провёл 200 игр и заработал 50 (18+32) баллов за результативность при показателе полезности «+22».

Напомним, «Лада» завершила свой кубковый путь в сезоне-2023/2024, проиграв в первом раунде плей-офф «Авангарду» со счётом 1-4.