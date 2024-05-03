Экс-голкипер СКА: на 100% к НХЛ Мичков точно не готов

Заслуженный тренер России, бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Сергей Черкас оценил возможность нападающего армейского клуба Матвея Мичкова отправиться в НХЛ для игры за «Филадельфию Флайерз».

— На днях проследовало неожиданное заявление председателя совета директоров СКА Медведева, который сказал, что клуб рассматривает варианты уже в ближайшее время отпустить Мичкова в «Филадельфию», несмотря на действующий ещё два года контракт.

— Думаю, что Матвей просто сам хочет играть в НХЛ, изъявляет огромное желание туда уехать. В такой ситуации очень сложно хоккеиста удерживать здесь, объяснять, что тебе ещё надо состояться, стать лидером, грубо говоря, мужиком…

— Но по своему нынешнему уровню Мичков готов к выступлениям за клуб НХЛ?

— Ему надо ещё очень много работать, чтобы закрепиться в основном составе «Флайерз». Всё равно придётся окунуться и в АХЛ. На 100% к НХЛ Мичков точно не готов, — сказал Черкас в интервью «Спорт уик-энд».

В минувшем сезоне Мичков принял участие в 47 матчах чемпионата КХЛ и набрал 41 (19+22) очко, став вторым бомбардиром «Сочи». Отметим, что аренда игрока за южан закончилась и форвард вернулся в СКА.