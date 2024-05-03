Исаев, Набоков и Фукале — номинанты на приз «Лучшему вратарю» КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила номинантов на приз «Лучшему вратарю» по итогам сезона-2023/2024.

Обладатель приза «Лучшему вратарю» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в Фонбет Чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку претендентов вошли Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»).

Исаев в сезоне провёл 69 матчей, в которых одержал 44 победы с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,85. Набоков сыграл 66 встреч, где одержал 39 побед с 93,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,03. Фукале в 57 играх одержал 32 победы с 93,0% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,23.

Победителями этой награды становились Георгий Гелашвили, Петри Веханен, Константин Барулин, Александр Ерёменко (дважды), Василий Кошечкин (дважды), Микко Коскинен, Илья Сорокин, Павел Францоуз, Юха Метсола, Тимур Билялов, Эдвард Паскуале, Иван Федотов и Никита Серебряков.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая 2024 года.