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Светлов — об игре «России 25»: очень конкурентный матч, Казахстан был сверхмотивирован

Светлов — об игре «России 25»: очень конкурентный матч, Казахстан был сверхмотивирован
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил старт Большого тура для «России 25». Напомним, в первом матче национальная команда обыграла сборную Казахстана со счётом 1:0.

«Очень конкурентный матч. Было видно, что Казахстан сверхмотивирован и находится на решающем этапе подготовки к чемпионату мира. При этом состав у нашего соперника был не совсем оптимальным — например, не играли герои плей-офф КХЛ Михайлис и Орехов.

Вообще хорошо, что по старой доброй традиции у нас в мае — хоккей национальных команд. А сама игра стала продолжением финала Кубка Гагарина — с минимумом голов. Думаю, по ходу тура результативность будет увеличиваться», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Следующие матчи «России 25» в рамках Большого тура:

4 мая – Россия — Беларусь (Астана).
6 мая – Россия — Беларусь (Омск);
9 мая – Россия — Беларусь (Тула);
11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

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