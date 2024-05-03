Плющев назвал лучшего игрока регулярного сезона-2023/2024 КХЛ

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев считает американского нападающего «Авангарда» Рида Буше лучшим игроком минувшей регулярки в Континентальной хоккейной лиге.

«Я бы отдал голос за Буше. Во-первых, он очень разносторонний игрок, внёс достаточно большой вклад в успехи своей команды, которую тащит не первый сезон. Какие качества нравятся в нём больше всего? Размер ноги. Ну как можно определять, что нравится в игроке? Это достаточно неординарный хоккеист, всегда обращает на себя внимание соперников, отдаёт всего себя игре.

Почему Никита Гусев не лучший? Он выходит в меньшинстве реже, чем Буше, а это о многом говорит», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Напомним, Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ. На счету форварда 89 (23+66) очков в 68 матчах. Буше стал лучшим снайпером сезона, набрав 78 (44+34) очков в 64 матчах.