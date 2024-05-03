Юрзинов-младший назвал самого ценного игрока КХЛ, проигнорировав Гусева, Ткачёва и Буше

Бывший главный тренер клубов КХЛ Владимир Юрзинов-младший назвал самым ценным игроком КХЛ Джордана Уила из московского «Динамо».

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— Именно эти кандидаты? Если бы меня спросили, думаю, выбрал бы Уила из «Динамо». Моё личное мнение, что это был определяющий игрок бело-голубых в минувшем сезоне. На нём строилась практически вся игра «Динамо». В большинстве, в равных составах был полезен, много решал. Он центральный, объединяющий. Я бы его назвал лидером команды», — сказал Юрзинов в интервью Legalbet.

31-летний канадец Уил в 66 матчах регулярки забросил 30 шайб и отдал 47 результативных передач, набрав в общей сложности 77 очков. В плей-офф на счету форварда 10 матчей, где он записал на свой счёт 9 (4+5) баллов.

Джордан является обладателем Кубка Колдера (2015), становился серебряным призёром Мирового кубка вызова (2009), участником Матча звёзд АХЛ (2015, 2017). Нападающий переехал в КХЛ в 2021 году и выступал за казанский «Ак Барс» и московское «Динамо». За три года в лиге форвард провёл 186 игр и набрал 167 (63+104) результативных баллов.