Ансель Галимов: «Спартак» был сильнее «Металлурга», мы должны были проходить дальше

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов заявил, что московский клуб должен был проходить «Металлург» в серии Кубка Гагарина — 2024. Напомним, красно-белые уступили в противостоянии со счётом 2-4.

– Почему в серии с «Металлургом» три матча не удавалось забить?

– Предполагаю, что над этим вопросом думают все. Это была главная головная боль после плей-офф. От себя могу сказать, что мы где-то недоработали и не смогли сделать так, чтобы вратарь чувствовал себя более уверенно.

– Можно сказать, что это заслуга «Металлурга»?

– Я считаю, что вся наша команда была сильнее и мы должны были проходить дальше, — сказал Галимов в интервью Metaratings.

Ансель Галимов в плей-офф сыграл 11 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами.