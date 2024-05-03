Лемтюгов: прошлый тур «России 25» принёс игрокам пользу, многие стали лидерами в клубах

Главный тренер команды МХЛ «Атлант» Николай Лемтюгов уверен, что нынешнее турне сборной «Россия 25» поможет раскрыться и получить хороший международный опыт игрокам нашей команды.

«Смотрел игру сборной России против Казахстана и могу сказать, что матч прошёл на встречных курсах и обе команды играли с огромным желанием. Подобное турне сборная России проводит не в первый раз, и прошлый опыт показал, что многим ребятам это принесло огромную пользу. Некоторые из обычных, рядовых игроков превратились в лидеров своих команд в КХЛ. И сейчас уверен, что некоторые ребята раскроются и получат очень полезный международный опыт. ФХР делает отличное дело. Этими турами мы повышаем интерес к хоккею в регионах. И тем самым привлекаем внимание мальчишек заниматься хоккеем», — сказал Лемтюгов «Чемпионату».