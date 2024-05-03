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Щитов: если ему никто не будет мешать, Кравец выведет «Куньлунь» на новый уровень

Щитов: если ему никто не будет мешать, Кравец выведет «Куньлунь» на новый уровень
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Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов оценил назначение Михаила Кравца на пост главного тренера «Куньлунь Ред Стар».

«Кравец — амбициозный тренер. Всё зависит от тренерской мысли. Думаю, он создаст конкурентоспособный коллектив, который сможет попасть в плей-офф. Сейчас туда попасть могут любые команды, всё-таки уровень подравнялся. Если ему никто не будет мешать и «Куньлунь» подпишет хороших легионеров, то конкуренцию за восьмую строчку составят. Кравец может вывести «драконов» на новый уровень», — цитирует Щитова Legalbet.

Кравец начинал прошедший сезон в качестве главного тренера «Авангарда», с которым провёл весь регулярный чемпионат. Омский клуб завершил регулярку на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф «Авангард» в пяти матчах обыграл «Ладу» в первом раунде. После поражения омского клуба от «Локомотива» (0:7) Михаила Кравца на посту главного тренера сменил Сергей Звягин.

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