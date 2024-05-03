Стал известен новый тренерский штаб МХК «Динамо»

Молодёжный хоккейный клуб «Динамо» на официальном сайте объявил новый тренерский штаб на следующий сезон Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

Главным тренером назначен Артур Талипов. В прошедшем сезоне специалист работал в системе бело-голубых с командой 2007 года рождения. На детско-юношеском уровне он становился победителем в Открытом первенстве Москвы в текущем сезоне и завоевал главный трофей на финале чемпионата России в прошлом году.

Камиль Камалиев займёт должность старшего тренера команды. Он возглавлял команду 2008 года рождения в хоккейной школе «Динамо». Также в тренерский штаб вошёл бывший нападающий «Динамо» Сергей Соин. Он провёл в составе клуба четыре сезона и дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

После завершения карьеры начал тренерскую деятельность, возглавлял команду 2005 года рождения в хоккейной школе «Крылья Советов». В 2021 году вернулся в стан бело-голубых, занял должность наставника 2008 года рождения в школе «Динамо», затем перешёл в помощники к Артуру Талипову, возглавлявшему 2007 год.