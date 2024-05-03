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Б. Миронов — о матче Россия — Казахстан: это была первая игра, команда будет прибавлять

Б. Миронов — о матче Россия — Казахстан: это была первая игра, команда будет прибавлять
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Бывший главный тренер «Спартака» Борис Миронов высказал своё мнение об игре между сборными России и Казахстана, состоявшейся вчера в Астане.

«Кто-то, может, скажет, что игра не удалась, всего одна заброшенная шайба за 60 минут. Но я так не считаю. Матч хороший, полезный и для хоккеистов из Казахстана, и для наших ребят. Казахстану совсем скоро предстоит играть на чемпионате мира, хотелось бы, чтобы они там выступили достойно. Команда у них собралась весьма неплохая, боеспособная. Для сборной России это была первая игра серии, уверен, что от матча к матчу команда Романа Ротенберга будет прибавлять, и игры со сборной Беларуси будут интересными и захватывающими», — сказал Миронов «Чемпионату».

Напомним, в первом матче турнира Россия обыграла Казахстан со счётом 1:0.

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