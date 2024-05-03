Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» заключил контракт с нападающим Михаилом Шалагиным

«Металлург» заключил контракт с нападающим Михаилом Шалагиным
Комментарии

Хоккеный клуб «Металлург» подписал контракт с нападающим Михаилом Шалагиным. Соглашение двустороннее и рассчитано на один сезон. Об этом сообщила пресс-служба «Магнитки».

24-летний форвард в прошедшем сезоне выступал в чемпионате Беларуси за «Шахтёр». На его счету 64 матча и 91 (51+40) очко. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нападающий принял участие в 16 встречах и заработал 2 (1+1) результативных балла. Он играл в составе таких клубов, как «Динамо» Минск, «Спартак» и «Автомобилист».

Также Шалагин выступал в составе «Орландо Солар Бэрс» (ECHL, сезон-2019/2020) и на уровне Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) в «Химике» (2017-2021), «Горняке» (2020/2021), «Югре» (2021/2022), «АКМ Новомосковск» (2021/2022).

Материалы по теме
«Очень рисковый голкипер». Аналитик системы NHL EDGE — об Илье Набокове
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android