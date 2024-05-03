НХЛ объявила финалистов на приз лучшему тренеру

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте объявила трёх номинантов на приз лучшему тренеру сезона — «Джек Адамс Трофи».

Ими стали:

Рик Боунесс — главный тренер «Виннипег Джетс»;

Рик Токкет — главный тренер «Ванкувер Кэнакс»;

Эндрю Брюнетт — главный тренер «Нэшвилл Предаторз».

«Джек Адамс Трофи» ежегодно вручается Ассоциацией журналистов НХЛ тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды. Лауреат определяется путём голосования членов Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата.

Напомним, «Виннипег» завершил регулярку на втором месте Западной конференции, набрав в 82 матчах 110 очков. «Ванкувер» стал третьим, набрав 109 очков, а «Нэшвилл» занял шестую строчку, имея на счету 99 очков.