НХЛ объявила финалистов на приз лучшему тренеру

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте объявила трёх номинантов на приз лучшему тренеру сезона — «Джек Адамс Трофи».
Ими стали:
Рик Боунесс — главный тренер «Виннипег Джетс»;
Рик Токкет — главный тренер «Ванкувер Кэнакс»;
Эндрю Брюнетт — главный тренер «Нэшвилл Предаторз».
«Джек Адамс Трофи» ежегодно вручается Ассоциацией журналистов НХЛ тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды. Лауреат определяется путём голосования членов Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата.
Напомним, «Виннипег» завершил регулярку на втором месте Западной конференции, набрав в 82 матчах 110 очков. «Ванкувер» стал третьим, набрав 109 очков, а «Нэшвилл» занял шестую строчку, имея на счету 99 очков.