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НХЛ объявила финалистов на приз лучшему тренеру

НХЛ объявила финалистов на приз лучшему тренеру
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте объявила трёх номинантов на приз лучшему тренеру сезона — «Джек Адамс Трофи».

Ими стали:

Рик Боунесс — главный тренер «Виннипег Джетс»;

Рик Токкет — главный тренер «Ванкувер Кэнакс»;

Эндрю Брюнетт — главный тренер «Нэшвилл Предаторз».

«Джек Адамс Трофи» ежегодно вручается Ассоциацией журналистов НХЛ тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды. Лауреат определяется путём голосования членов Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата.

Напомним, «Виннипег» завершил регулярку на втором месте Западной конференции, набрав в 82 матчах 110 очков. «Ванкувер» стал третьим, набрав 109 очков, а «Нэшвилл» занял шестую строчку, имея на счету 99 очков.

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