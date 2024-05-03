Исаев рассказал о сильных переживаниях после роковой ошибки в овертайме финала КХЛ

Вратарь ярославского «Локомотива» Даниил Исаев рассказал, как переживал свою ошибку в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом».

– Показалось, что при равных матчах «Локомотиву» не хватило одной победы – тогда могло бы пойти всё иначе.

– Я тоже так думаю. Третью игру мы должны были забирать. Но, увы, овертайм – и моя глупая ошибка. Я не снимаю с себя ответственности. Это полностью мой провал. Сделаю выводы и стану сильнее. В четвёртой игре, когда забили, почему-то стали пятиться назад, хотя такой установки Игорь Валерьевич Никитин не даёт. Нет такого, что мы забили – и откатываемся.

– Гол в овертайме. Что там случилось?

– Думаю, что сказалась моя излишняя заряженность. Мы сравняли счёт в третьем периоде, были крутые эмоции, воодушевление. Хотелось всё поймать. И этот бросок… Я сделал немного лишнего. Вот это движение на шайбу… Нужно было не дёргаться, сесть и проконтролировать отскок, двинуться к штанге. Я увидел, что она отскакивает, но не успел сгруппироваться. Она попала в ногу и зашла в ворота.

– Сильно переживали?

– Да, было непросто. Эта игра должна была быть победной, мы доминировали, могли выиграть. Моя глупая ошибка привела к поражению. Если бы такая ошибка случилась по ходу основного времени, то команда бы могла отыграться. А когда ты понимаешь, что это привело к поражению в финале и в игре, которая могла стать переломной – становится непросто. Я благодарен болельщикам за поддержку после матча. Многие звонили, писали. Игорь Валерьевич мне звонил. Я понял, что меня никто не винит. Я старался подготовиться к следующей игре.

– Как готовились к следующей игре?

– Я спокойно готовился. После третьего матча пришёл на тренировку, ребята поддержали, сказали, что сами должны были раньше забивать. Удалось всё отбросить. Рашит мне сказал, чтобы я обнулился, ни о чём не думал. Я постарался помочь команде. Никакой нервозности не было в четвёртой игре, — приводит слова Исаева пресс-служба КХЛ.