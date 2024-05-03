Помощник главного тренера «Питтсбурга» уволен. Салливан был против перемен в своём штабе

Журналист и инсайдер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Фрэнк Серавалли сообщил об увольнении помощника главного тренера «Питтсбург Пингвинз» Майка Салливана — Тодда Ридрена.

«Не обошлось без трений и в «Питтсбурге», где, как мы сообщали, тренер Майк Салливан был категорически против изменений в своем штабе.

Теперь, когда генеральный директор Кайл Дубас уволил помощника тренера Тодда Рирдена, это может стать переломным моментом в карьере Салливана?

Мы будем наблюдать» — написал Серавалли в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Ридрен в штабе Салливана был ответственным за игру в большинстве. В текущем сезоне «Пингвинз» были одними из худших по этому показателию — 30-е место в лиге, 15,3% реализации.