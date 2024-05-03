«Каролина» выставила Александра Пашина на драфт отказов НХЛ

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» выставил российского нападающего Александра Пашина на драфт отказов с целью расторжения контракта. Об этом сообщил журналист Уолт Рафф в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

21-летний Пашин был выбран «Каролиной» в седьмом раунде драфта НХЛ — 2020 под общим 199-м номером. 3 мая 2022 года подписал с клубом трёхлетний контракт новичка. Сезон-2022/2023 провёл в фарм-клубе «Харрикейнз» из АХЛ — «Чикаго Вулвз». Там он сыграл 47 встреч, забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 10 очков.

Весь прошедший сезон форвард играл в Континентальной хоккейной лиге в «Спартаке» на правах аренды. Он принял участие в 71 матче и набрал 23 (12+11) очка.