«Никаких сомнений не возникало». Воробьёв — о решении стать главным тренером ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал, как принимал решение возглавить армейский клуб.
— Приняли решение возглавить ЦСКА моментально?
— Меня вызвали к руководству, я приехал и предоставил свой конспект. Мою кандидатуру одобрили, для себя я тоже решение принял, никаких сомнений не возникало.
— Для вас большая честь возглавить клуб с такой великой историей?
— Для человека, родившегося в советское время и выросшего на игре лучшего в Советском Союзе клуба ЦСКА, на который все всегда равнялись, возглавить такую великую команду большая честь, вызов и ответственность, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Напомним, ЦСКА — первый клуб, который возглавил Воробьёв после годовой паузы в карьере.