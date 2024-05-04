«Никаких сомнений не возникало». Воробьёв — о решении стать главным тренером ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал, как принимал решение возглавить армейский клуб.

— Приняли решение возглавить ЦСКА моментально?

— Меня вызвали к руководству, я приехал и предоставил свой конспект. Мою кандидатуру одобрили, для себя я тоже решение принял, никаких сомнений не возникало.

— Для вас большая честь возглавить клуб с такой великой историей?

— Для человека, родившегося в советское время и выросшего на игре лучшего в Советском Союзе клуба ЦСКА, на который все всегда равнялись, возглавить такую великую команду большая честь, вызов и ответственность, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, ЦСКА — первый клуб, который возглавил Воробьёв после годовой паузы в карьере.