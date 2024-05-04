Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Никаких сомнений не возникало». Воробьёв — о решении стать главным тренером ЦСКА

«Никаких сомнений не возникало». Воробьёв — о решении стать главным тренером ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал, как принимал решение возглавить армейский клуб.

— Приняли решение возглавить ЦСКА моментально?
— Меня вызвали к руководству, я приехал и предоставил свой конспект. Мою кандидатуру одобрили, для себя я тоже решение принял, никаких сомнений не возникало.

— Для вас большая честь возглавить клуб с такой великой историей?
— Для человека, родившегося в советское время и выросшего на игре лучшего в Советском Союзе клуба ЦСКА, на который все всегда равнялись, возглавить такую великую команду большая честь, вызов и ответственность, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, ЦСКА — первый клуб, который возглавил Воробьёв после годовой паузы в карьере.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Для меня это большая честь, вызов и ответственность». Первое интервью с Воробьёвым в ЦСКА
Эксклюзив
«Для меня это большая честь, вызов и ответственность». Первое интервью с Воробьёвым в ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android