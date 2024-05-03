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НХЛ объявила дату первого матча серии плей-офф «Рейнджерс» — «Каролина»

НХЛ объявила дату первого матча серии плей-офф «Рейнджерс» — «Каролина»
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своём официальном сайте объявила дату начала серии второго раунда плей-офф между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролиной Харрикейнз».

Первая игра пройдёт в воскресенье, 5 мая, на домашнем льду «синерубашечников». Начало — в 00:00 по московскому времени.

Также лига утвердила дату начала серии между «Флоридой» и победителем пары «Торонто Мэйпл Лифс» и «Бостон Брюинз». Первая встреча соперников пройдёт на домашней арене «Пантерз» 6 мая. Время будет объявлено позже.

Напомним, в первом раунде «Рейнджерс» победили «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4-0. «Флорида» выиграла серию у «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-1. В данный момент счёт в серии «Торонто» и «Бостона» — 3-3. Решающий, седьмой матч серии состоится 5 мая в 3:00 мск.

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