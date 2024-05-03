Сборная Украины вышла в первый дивизион ЧМ по хоккею

Национальная команда Украины по хоккею в решающем матче группы «Б» на чемпионате мира (ЧМ) первого дивизиона обыграла сборную Литвы со счётом 4:1 и вышла в подэлитный дивизион — 1А.

Это случилось впервые с 2017 года, когда команда не смогла выиграть ни одного матча на домашнем турнире и опустилась в классе.

На ЧМ в дивизионе 1B украинцы пропустили всего две шайбы за пять матчей. Общий счёт встреч составил 31:2. Помимо сборной Литвы, они также опередили команды Эстонии, Китая, Испании и Нидерландов. На ЧМ-2025 Украина заменит во втором дивизионе вылетевшую из него в нынешнем розыгрыше сборную Южной Кореи и будет бороться за выход в элитный дивизион в следующем году.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.