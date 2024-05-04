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Илья Воробьёв ответил на вопрос, как Сергей Фёдоров передавал ему дела в ЦСКА

Илья Воробьёв ответил на вопрос, как Сергей Фёдоров передавал ему дела в ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал о встрече с бывшим наставником армейцев Сергеем Фёдоровым.

— Прежний главный тренер армейцев – Сергей Фёдоров – передал вам дела, вы лично поговорили?
— Да, мы встречались с ним, хорошо пообщались. Сергей Викторович рассказал, как он видел команду в последний год, отдельно прошёлся по игрокам. Всё получилось солидно, он поступил красиво и профессионально, никаких проблем не возникло.

— Фёдоров выиграл с ЦСКА два Кубка Гагарина, у вас есть два Кубка Гагарина в качестве главного тренера «Металлурга» и помощника Майка Кинэна. Готовы к битве за новый трофей?
— Когда приходишь в ЦСКА, то ты всегда готов к этому, ведь именно за кубком ты и идёшь. Это самый великий клуб с соответствующими задачами, которые мы будем решать, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Для меня это большая честь, вызов и ответственность». Первое интервью с Воробьёвым в ЦСКА
Эксклюзив
«Для меня это большая честь, вызов и ответственность». Первое интервью с Воробьёвым в ЦСКА
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