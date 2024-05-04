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«Прекрасно помню эти серии». Воробьёв — о финалах Кубка Гагарина ЦСКА — «Металлург»

«Прекрасно помню эти серии». Воробьёв — о финалах Кубка Гагарина ЦСКА — «Металлург»
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв поделился воспоминаниями о противостояниях «Металлурга» и московских армейцев.

— За хоккеем всё это время пристально следили?
— Я следил за хоккеем, летал в Ванкувер, в Европе периодически посещал некоторые матчи, смотрел и анализировал игры. Инвестировал в себя и в своё дальнейшее тренерское развитие.

— Поздравили своих знакомых из «Металлурга» – не чужого для вас клуба – с чемпионством?
— Естественно, поздравил ребят, с которыми я вместе работал. Как хоккеистов, так и административный штаб команды.

— Вы вспоминали о ваших финалах с ЦСКА в 2016 и 2022 годах?
— Конечно, прекрасно помню эти серии. Посмеялись немного, что в 2016 году я выиграл в качестве главного тренера «Металлурга» у ЦСКА, а в 2022 году прилетела ответка, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Для меня это большая честь, вызов и ответственность». Первое интервью с Воробьёвым в ЦСКА
Эксклюзив
«Для меня это большая честь, вызов и ответственность». Первое интервью с Воробьёвым в ЦСКА
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Новости. Хоккей
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