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Воробьёв объяснил, по какому принципу идёт формирование тренерского штаба ЦСКА

Воробьёв объяснил, по какому принципу идёт формирование тренерского штаба ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал, как будет формироваться его новый тренерский штаб.

— С тренерским штабом ЦСКА вы уже определились?
— Поиски помощников ведутся, мы работаем над этим. Было много приглашённых кандидатов на собеседования. Мы, повторюсь, продолжаем вести активную работу в этом направлении. Могу сказать, что наличие североамериканцев среди моих помощников на данный момент не предполагается.

— А с капитаном команды есть понимание, им останется Никита Нестеров?
— Я думаю, что этот вопрос мы будем рассматривать чуть позднее. Но Никита, несомненно, один из наших лидеров и наиболее опытных игроков, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, вместе с Сергеем Фёдоровым армейский клуб покинули и его помощники — Равиль Якубов и Сергей Наумов.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Для меня это большая честь, вызов и ответственность». Первое интервью с Воробьёвым в ЦСКА
Эксклюзив
«Для меня это большая честь, вызов и ответственность». Первое интервью с Воробьёвым в ЦСКА
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