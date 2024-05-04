«Ванкувер» минимально обыграл «Нэшвилл» и вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ

Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США). Гости одержали победу со счётом 1:0.

В составе победителей голом отметился нападающий Пиус Зутер.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Ванкувера». В следующем раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «Кэнакс» встретятся с «Эдмонтоном», который на первом этапе турнира на выбывание оказался сильнее «Лос-Анджелеса».

«Ванкувер» завершил регулярный чемпионат НХЛ на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции со 109 очками. «Нэшвилл» расположился на шестой строчке Запада, в активе команды 99 баллов.