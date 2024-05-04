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«Ванкувер» минимально обыграл «Нэшвилл» и вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ

«Ванкувер» минимально обыграл «Нэшвилл» и вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ
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Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США). Гости одержали победу со счётом 1:0.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Зутер (Бёзер, Петтерссон) – 58:21 (5x5)    

В составе победителей голом отметился нападающий Пиус Зутер.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Ванкувера». В следующем раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «Кэнакс» встретятся с «Эдмонтоном», который на первом этапе турнира на выбывание оказался сильнее «Лос-Анджелеса».

«Ванкувер» завершил регулярный чемпионат НХЛ на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции со 109 очками. «Нэшвилл» расположился на шестой строчке Запада, в активе команды 99 баллов.

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