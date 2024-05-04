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«Ванкувер» и «Эдмонтон» встретятся в плей-офф НХЛ впервые с 1992 года

«Ванкувер» и «Эдмонтон» встретятся в плей-офф НХЛ впервые с 1992 года
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Этой ночью прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США). Гости одержали победу со счётом 1:0.

Эта победа помогла «косаткам» одержать победу в серии (4-2) и выйти во второй раунд Кубка Стэнли, где их соперником станет «Эдмонтон Ойлерз». Примечательно, что эти соперники сойдутся в плей-офф впервые с 1992 года.

Напомним, «нефтяники» в серии первого раунда взяли верх над «Лос-Анджелес Кингз» (4-1).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», в финальной серии прошлого сезона оказавшийся сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Зутер (Бёзер, Петтерссон) – 58:21 (5x5)    
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