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Вратарь «Ванкувера» Шилов повторил достижение Брызгалова в плей-офф НХЛ

Вратарь «Ванкувера» Шилов повторил достижение Брызгалова в плей-офф НХЛ
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Этой ночью прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США). Гости одержали победу со счётом 1:0.

Латвийский голкипер «косаток» Артур Шилов оформил в этой встрече шат-аут, став пятым вратарём-новичком за последние 30 лет, которому удалось сыграть «на ноль» в матче, в котором его команда могла оформить выход в следующий раунд плей-офф. Ранее за этот временной промежуток это удавалось только Акире Шмиду (2023), Мэтту Мюррею (2017), Кэри Прайсу (2008) и Илье Брызгалову (2006).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, «Ванкувер» вынужден был прибегнуть к варианту с Шиловым после того, как по ходу серии с «Нэшвиллом» лишился двух своих основных голкиперов Кейси Десмита и Тэтчера Демко.

Всего в нынешнем плей-офф 23-летний Шилов сыграл три матча, в которых отражал 93,7% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 1,70.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Зутер (Бёзер, Петтерссон) – 58:21 (5x5)    
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